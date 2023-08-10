В Тульской области за пол года нашли четыре нелегальных ломбарда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 6 месяцев в 2023 году в Тульской области обнаружили четыре нелегальных ломбарда. Информация о них внесена в так называемый предупредительный список мегарегулятора и направлена в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Компании маскировали под ломбарды, являясь при этом комиссионками по скупке электроники и бытовой техники. Еще одна организация продолжала вести деятельность под вывеской ломбарда, хотя ее за нарушения исключили из этого списка.

Управляющая тульским отделением Банка России рассказала, что нелегальные кредиторы могут выдавать займы под завышенные проценты, а также менять условия договора в одностороннем порядке, вводить штрафы и даже идти на подлог документов.

Эксперты напоминают, что выдавать деньги под залог вещей могут только ломбарды. Там обязаны выдавать гражданам залоговый билет. Если вместо него дают на подпись договор комиссии или купли-продажи - это не ломбард.