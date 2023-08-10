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НовостиОбщество10 августа 2023 10:06

Актер Виктор Добронравов посетил пожарно-спасательную часть в Одоеве

На память заслуженному артисту России вручили каску с номером местной спасательной части
Михаил КОРЕНЮГИН
Актер Виктор Добронравов посетил пожарно-спасательную часть в Одоеве

Актер Виктор Добронравов посетил пожарно-спасательную часть в Одоеве

Фото: материалы пресс-служб

Российский актёр Виктор Добронравов встретился с огнеборцами жарно-спасательной части посёлка Одоево. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Заслуженный артист России был впечатлен работой пожарных на съемках фильма, поэтому он решил увидеть службу изнутри. Сотрудники МЧС провели для него экскурсию и показали боевую технику. В ответ Виктор Добронравов пригласил их на съемочную площадку нового сериала, который как раз снимают в поселке.

На память огнеборцы вручили актеру пожарную каску с номером местной пожарно-спасательной части.