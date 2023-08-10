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НовостиОбщество10 августа 2023 9:47

Масштабный субботник пройдет в тульских Кондуках 18 августа

Мероприятие пройдет в виде экологического командного соревнования
Михаил КОРЕНЮГИН
Масштабный субботник пройдет в тульских Кондуках 18 августа

Масштабный субботник пройдет в тульских Кондуках 18 августа

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 августа на особо охраняемой природной территории «Романцевские горы» в деревне Кондуки состоится масштабный субботник. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Данное мероприятие пройдет в виде экологического командного соревнования. Для участников проведут мастер-классы, оборудуют интерактивные зоны и с разыграют призы в формате лотереи. Там планируют установить скамейку из переработанных материалов. Самых активных волонтеров из Тульской области наградят призами.

Помимо этого, участники субботника смогут получить почетную грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии России.