Руководители торговых сетей в Туле подозреваются в уклонении от уплаты налогов Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период с 1 января 2018 года по 25 марта 2022 года руководства одной из организаций, занимающейся продажей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий путем дробления бизнеса и не предоставления налоговых деклараций по НДС, умышленно не исчислили и не уплатили НДС на сумму свыше 55 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено после заявления ФНС России по Тульской области и материалам оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных УЭБиПК УМВД.

В данный момент следователи проводят обыски у подозреваемых лиц, изъяли технические устройства, деньги и документацию. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, а также принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.