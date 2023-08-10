В Новомосковске продолжают благоустраивать общественные пространства и дворы Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске продолжается реализация проекта «Береста. Благоустройство Березовой рощи», который стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

В проекте выделено пространство у башни, музыкальная и детская площадки, место для выгула собак. Также там установят малые архитектурные формы, павильон кафе, сцены, многоярусные сидения и детское оборудование, по всей территории будет устроено наружное освещение и видеонаблюдение

Помимо этого, в городе продолжается благоустройство 10 дворов и одного общественного пространства – парка 60-летия СССР, котором в прошлом году исполнилось 40 лет. Год назад там реконструировали центральную аллею и озеленили часть территории, а уже в этом установят детские и спортивные площадки.

Всего за пять лет в Новомосковске благоустроили шесть общественных пространств и 110 дворовых территорий.