«Свет» озарил фестиваль: премьера фильма с Еленой Яковлевой состоялась в Выборге

Фильм был тепло встречен публикой и заслужил положительные отзывы критиков. Производством картины занималась компания Анны Шалашиной WISH Media при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink. Режиссер и автор сценария — Антон Коломеец.

Трейлер: https://disk.yandex.ru/i/wXIvsQgfw9YSEA

Постер: https://disk.yandex.ru/i/7fDrBB5ePzhgYA

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/6VDgp5LhchK5Sg

Сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева) живет обычной, вроде бы ничем не примечательной жизнью. Но накануне своего 60-летия она сталкивается с прошлым, о котором всегда хотела забыть. Все начинается с того, что к ней обращается мужчина, которому нужна помощь в уходе за бабушкой. События, которые за этим последовали, заставляют Татьяну Сергеевну задуматься и в новом свете взглянуть на прожитое. И далее история будет разворачиваться в двух временных пластах — в наше время и в 1970-е годы, во времена юности героев, когда жизнь казалась легкой и беспечной, а они сами дружили и любили изо всех сил.

«Простые истории про нас с вами, про окружающую действительность, рассказанные искренне, тонко, талантливо, остаются вне времени и всегда будут нужны людям. Потому что ценность мимолетной радости или горести бытия не менее важна, чем зрелищность или актуальность, а может быть и более», — считает исполнительница главной роли Елена Яковлева.

«Я очень благодарен родителям, которые помогли мне воссоздать атмосферу и настроение 1970-х — они много рассказывали о своей молодости, о том, как жили молодые люди в те годы, во всех бытовых и не только деталях. Папа дотошно подбирал аутентичную музыку. Мы хотели бережно рассказать об эпохе и людях, о том, что молодость — прекрасное время даже в годы застоя», — сказал режиссер и автор сценария Антон Коломеец.

О фильме «Свет» (12+)

Производство: WISH Media при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink.

Жанр: драма

Хронометраж: 108 минут

Режиссер-постановщик: Антон Коломеец

Сценарий: Антон Коломеец

Оператор-постановщик: Екатерина Смолина

Композитор: Савва Розанов

Художники-постановщики: Максим Малеев, Людмила Дуплякина

Художник по костюмам: Александра Агеева

Художник по гриму: Полина Стаценко

Продюсер: Анна Шалашина

В ролях: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Галина Алехина, Елена Жданова, Ян Ильвес, Сергей Волков, Виктория Верберг, Сергей Шанин и другие.