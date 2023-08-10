В Тульской области на три месяца закрыли санаторий и пансионат «Велегож» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области временно закрыли санаторий и пансионат «Велегож» и из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы и УСД региона.

Отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алексину и Заокскому району провели внеплановую проверку. Выяснилось, что в помещениях корпусов, летних дачах, административном здании и в здании столовой, расположенных на территории санатория, не соблюдалось законодательство в области пожарной безопасности. При этом данные нарушения зафиксированы уже не в первый раз.

В качестве административного наказания за повторные нарушения суд приостановил деятельность учреждений на 90 суток.