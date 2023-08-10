Пациентам Ваныкинской больницы в Туле на обед принесли сырые котлеты Фото: соцсети

В Ваныкинской больнице в Туле пациентов кормили сырыми котлетами. Информация об этом появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что в тарелке вместо нормального блюда лежит практически сырой фарш.

- 9 августа в Семашко принесли котлету — смотрите, совершенно сырая. Вообще полностью. Даже забыли хоть куда-то в термическую обработку засунуть, - прокомментировала пациентка.

По информации министерства здравоохранения, лечебное питание для пациентов стационара поставляет аутсорсинговая компания. По данному обращению в медучреждении будет проведена внутренняя проверка, а также ведомственная проверка минздрава.