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НовостиОбщество10 августа 2023 8:08

Пациентам Ваныкинской больницы в Туле на обед принесли сырые котлеты

В медучреждении будет проведена внутренняя проверка
Михаил КОРЕНЮГИН
Пациентам Ваныкинской больницы в Туле на обед принесли сырые котлеты

Пациентам Ваныкинской больницы в Туле на обед принесли сырые котлеты

Фото: соцсети

В Ваныкинской больнице в Туле пациентов кормили сырыми котлетами. Информация об этом появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что в тарелке вместо нормального блюда лежит практически сырой фарш.

- 9 августа в Семашко принесли котлету — смотрите, совершенно сырая. Вообще полностью. Даже забыли хоть куда-то в термическую обработку засунуть, - прокомментировала пациентка.

По информации министерства здравоохранения, лечебное питание для пациентов стационара поставляет аутсорсинговая компания. По данному обращению в медучреждении будет проведена внутренняя проверка, а также ведомственная проверка минздрава.