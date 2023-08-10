Аналитик частной фирмы в Туле обокрала магазин на улице Кутузова Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась директор сетевого магазина. Женщина рассказала, что вечером из торгового зала, расположенного на улице Кутузова, украли алкогольные напитки, продукты питания и товары для животных .

Благодаря просмотру камер видеонаблдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ею оказалась 46-летняя женщина, которая работает аналитиком частной фирмы в Туле. После задержания злоумышленница призналась в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, напрвавленную на установление всех обстоятельства преступления, по результатам которой будет принято процессуальное решение.