В ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле пострадали два человека Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина вечером 9 августа произошло ДТП. Там примерно 20:30 мотоцикл сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадали оба участника происшествия. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.