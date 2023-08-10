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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:49

В ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле пострадали два человека

Двухколесный транспорт сбил пешехода, который переходил в неположенном месте
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле пострадали два человека

В ДТП с мотоциклом на проспекте Ленина в Туле пострадали два человека

Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина вечером 9 августа произошло ДТП. Там примерно 20:30 мотоцикл сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадали оба участника происшествия. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.