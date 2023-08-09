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НовостиОбщество9 августа 2023 14:41

Президент Владимир Путин наградил главврача тульского Центра медицины катастроф Сергея Мухина

Он получил медаль Луки Крымского за выдающиеся заслуги в области здравоохранения.
Источник:kp.ru
Президент Владимир Путин наградил главврача тульского Центра медицины катастроф Сергея Мухина

Президент Владимир Путин наградил главврача тульского Центра медицины катастроф Сергея Мухина

Главный врач тульского Центра медицины катастроф Сергей Мухин получил государственную награду - медаль Луки Крымского, которая присуждается за выдающиеся заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Мухин родился в 1983 году в Щекине, окончил Медицинский институт Тульского государственного университета и проходил обучение в клинической ординатуре по кардиологии. 2007 года Мухин работал на станции скорой медицинской помощи, а в 2019 году был назначен заместителем главного врача областного Центра медицины катастроф. Тульский Центр медицины катастроф Сергей Мухин возглавил весной 2020 года.