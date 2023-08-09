Президент Владимир Путин наградил главврача тульского Центра медицины катастроф Сергея Мухина

Главный врач тульского Центра медицины катастроф Сергей Мухин получил государственную награду - медаль Луки Крымского, которая присуждается за выдающиеся заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Мухин родился в 1983 году в Щекине, окончил Медицинский институт Тульского государственного университета и проходил обучение в клинической ординатуре по кардиологии. 2007 года Мухин работал на станции скорой медицинской помощи, а в 2019 году был назначен заместителем главного врача областного Центра медицины катастроф. Тульский Центр медицины катастроф Сергей Мухин возглавил весной 2020 года.