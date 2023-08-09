Руководители КПК «Главсберстрой» обманули более 1000 граждан: суд огласил приговор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Семь руководителей кредитного потребительского кооператива «Главсберстрой», проживающих в Тульской области, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного тяжкого преступления, руководство преступным сообществом), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что на протяжении двух лет соучастники на территории 12 регионов, спользуя рекламу, привлекали в качестве пайщиков граждан, преимущественно пенсионного возраста, которые передавали в качестве вкладов, якобы под высокий процент, свои личные сбережения. При этом деньги они не возвращали, а похищали и распоряжались по своему усмотрению. . Жертвами мошенников стало более 1000 человек. Сумма ущерба составила почти 460 миллионов рублей.

Суд приговорил подсудимый к лишению свободы на сроки от 7 до 14 лет в исправительных колониях общего и строгого режима. Также виновным назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год каждому.