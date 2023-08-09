В Туле безработный мужчина украл мобильный телефон у пожилой женщины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что в магазине, расположенном на улице А. Шипунова, у нее украли телефон.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 36-летний мужчина, которая после задержания сознался в содеянном и вернул телефон.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.