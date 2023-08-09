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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:35

В Туле безработный мужчина украл мобильный телефон у пожилой женщины

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле безработный мужчина украл мобильный телефон у пожилой женщины

В Туле безработный мужчина украл мобильный телефон у пожилой женщины

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что в магазине, расположенном на улице А. Шипунова, у нее украли телефон.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 36-летний мужчина, которая после задержания сознался в содеянном и вернул телефон.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.