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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:12

В ДТП с грузовиком в Ефремовском районе пострадала женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ»

Пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с грузовиком в Ефремовском районе пострадала женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ»

В ДТП с грузовиком в Ефремовском районе пострадала женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ»

Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 100-ом километре автодороги «Лапотково – Ефремов» утром 8 августа произошло ДТП. Там примерно в 7:30 столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 70-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21114», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения грузовому автомобилю 2824РК, за рулем которого находился 38-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина-пассажир легковушки. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.