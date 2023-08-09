9 августа на трех улицах в Зареченском округе Тулы отключили водоснабжение из-за аварии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло с 12:30 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратилась в доме №37 по улице М. Горького, в домах №62, 64 м 66 по улице Пузакова и в частном секторе на улице Пороховая.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица М. Горького, дом №37.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.