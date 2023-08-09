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НовостиСпорт9 августа 2023 12:51

Тульский спортмен завоевал серебряную медаль по легкой атлетике на II Играх стран СНГ

Подготовил туляка к соревнованиям Олег Регурецкий
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский спортмен завоевал серебряную медаль по легкой атлетике на II Играх стран СНГ

Тульский спортмен завоевал серебряную медаль по легкой атлетике на II Играх стран СНГ

Фото: материалы пресс-служб

Тульский легкоатлет завоевал серебряную медаль на II Играх стран СНГ. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Соревнование, в ходе которого будет разыграно 246 комплектов медалей, проходят с 4 по 14 августа в Минске. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Так, туляк Максим Антонов завоевал серебряную медаль в беге на 60 метров с барьерами. Спортсмен финишировал с личным рекордом (8,6 секунд).