Тульский спортмен завоевал серебряную медаль по легкой атлетике на II Играх стран СНГ Фото: материалы пресс-служб

Тульский легкоатлет завоевал серебряную медаль на II Играх стран СНГ. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Соревнование, в ходе которого будет разыграно 246 комплектов медалей, проходят с 4 по 14 августа в Минске. Победителей и призёров определят в 20 видах спорта.

Так, туляк Максим Антонов завоевал серебряную медаль в беге на 60 метров с барьерами. Спортсмен финишировал с личным рекордом (8,6 секунд).