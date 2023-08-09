В Туле водителя автомобиля Hyundai оштрафовали за выезд на встречку и проезд по тротуару Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники тульской Госавтоинспекции благодаря помощи широкой общественности выявили факты нарушения правил дорожного движения в городе.

Установлено, что на Веневском шосе в Туле водитель автомобиля Hyundai Santa Fe совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного направления, а после проехал по тротуару.

В результате в отношении нарушителя составили два протокола об административного правонарушении по ч. 4 ст 12.15 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых он получил штраф в размере 5 тысяч рублей.