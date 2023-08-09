В Ясногорске жителя Москвы приговорили к 4,5 годам лишения свободы за фальшивомонетничество Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Москве, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) и ч. 4 ст.327 УК РФ (приобретение и хранение в целях использования паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления).

Установлено, что 46-летний подсудимый в период с 11 сентября 2020 года по 1 июля 2022 года купил у неустановленного лица поддельный паспорт гражданина РФ, который использовал для облегчения совершения другого преступления.

В интернете злоумышленник заказал с доставкой курьером в арендованную квартиру ювелирные украшения на 167 тысяч рублей. Оплата товара должна была быть произведена наличными при получении.

Прибывшему на место курьеру злоумышленник передал 22 поддельные купюры банка России номиналом 5 тысяч рублей, а также показал фальшивый паспорт. После мужчина скрылся с места преступления, под предлогом показать украшения родственнику.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особо режима.