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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:24

В Киреевском районе хлебовозка перевернулась на крышу сарая

Водителю транспорта потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевском районе хлебовозка перевернулась на крышу сарая

В Киреевском районе хлебовозка перевернулась на крышу сарая

Фото: соцсети

В деревне Смирновка Киреевского района утром 8 августа произошло необычное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 28-летний мужчина, управляя хлебовозкой «АФ 371702», не справился с управлением транспорта, врезался в столб и опрокинулся на стоящий рядом деревянный сарай.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили.