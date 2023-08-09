Подозреваемого в поджоге дома тещи в Туле заключили под стражу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом), заключен под стражу.

Установлено, что в ночь с 5 на 6 августа 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог частный дом на улице Каракозова, в котором проживала его 74-летняя теща. К счастью, женщина вовремя почувствовала запах дыма, выбежала из дома и вызвала сотрудников МЧС, который успешно ликвидировали возгорание.

По ходатайству следователя обвиняемый в заключен под стражу. В данный момент продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.