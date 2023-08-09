В Алексине пьяный водитель автомобиля Lada сбил 60-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Металлистов днем 8 августа произошло ДТП. Там примерно в 16:55 легковушка сбила велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,4 мг/л) и управляя автомобилем Lada Granta, сбил 60-летнего мужчину на велосипеде, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части, - делится подробностями регионального Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал пожилой велосипедист. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.