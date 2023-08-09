Жительница Щекина напала на пожилую женщину и пыталась отнять у нее сумку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Щекино, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (совершение разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента Тульской области.

Установлено, что 5 ноября 2022 года подсудимая увидела на улице незнакомую ей пожилую женщину и проследовала за ней в подъезд. На лестничной площадке она распылила пострадавшей в лицо перцовый баллончик и попыталась отнять сумку, но, упав, пенсионерка все равно не выпускала из рук свое имущество. В результате злоумышленница отпустила сумку и скрылась в места преступления. Причиненный ущерб оценили в 1 300 рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к одному году принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденной 10% в доход государства ежемесячно.