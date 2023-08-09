Бывший психиатр из Суворова вернет полученный в качестве взятки деньги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С бывшего врача-психиатра из Суворова взыскали 65 000 рублей, которые он получил в качестве взяток от пациентов. Об этом сообщает пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области.

Установлено, что в июле 2020 года и в июне 2021 года обвиняемый получил взятки от двух жителей в размере 15 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. За это он признал пациентов годными к получению водительских прав без стационарного обследования, несмотря на наличие заболеваний, запрещающих управлять транспортом.

Ранее суд назначил врачу штраф в размере 600 тысяч рублей и запретил ему работать в учреждениях здравоохранения в течение трех лет. Однако суд удовлетворил иск прокуратуры, признал сделки психиатра по получению денег от пациентов недействительными и постановил взыскать с него денежные средства, полученные в качестве взяток, на общую сумму 65 тысяч рублей.