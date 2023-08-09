В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 208 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 31 июля по 6 августа, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 208 человек, 35 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (34%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (7%) и других территорий (22%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 3811 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 986 случаев у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрирован 41 завозной случай, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследован 2691 клещ, снятый с людей и взятый из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 11,4% (ниже среднемноголетнего уровня на 12,6%), анаплазмой — 3,7% (ниже среднемноголетнего уровня на 14%), а эрлихиями– 0,1% (выше среднемноголетнего уровня в 2 раза). Также в 2023 году зарегистрированы 8 случаев заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).