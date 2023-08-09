Сайт администрации Тулы восстанавливают после хакерской атаки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с хакерской атакой своего официального сайта. В данный момент специалисты работают над устранением последствий.

- Мы взаимодействуем с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта, - сообщили в администрации города.

Напомним, в ночь на 8 августа неизвестные взломали сайт администрации Тулы. На главной странице появились изображения с флагом Украины, которые сопровождались звуками с национальным гимном страны. После этого в открытый доступ были слиты данные зарегистрированных пользователей.