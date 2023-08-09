В тульском ЖК «Молодежный» фура разломала тротуар Фото: соцсети

В Туле в жилом комплексе «Молодежный» фура «вспахала» тротуар. Фотографии местные жители опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что асфальтное покрытие на тротуаре, которые пролегает вдоль жилых домов, полностью разломано, а рядом с ним стоит грузовой автомобиль «Scania».

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По словам граждан, большегрузы постоянно возят стройматериалы на стройку расположенного рядом объекта, но при этом они не используют отдельную дорогу.