В тульском ЖК «Молодежный» фура разломала тротуар
Фото: соцсети
В Туле в жилом комплексе «Молодежный» фура «вспахала» тротуар. Фотографии местные жители опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что асфальтное покрытие на тротуаре, которые пролегает вдоль жилых домов, полностью разломано, а рядом с ним стоит грузовой автомобиль «Scania».
соцсети
По словам граждан, большегрузы постоянно возят стройматериалы на стройку расположенного рядом объекта, но при этом они не используют отдельную дорогу.