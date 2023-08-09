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НовостиОбщество9 августа 2023 8:27

В тульском ЖК «Молодежный» фура разломала тротуар

Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
В тульском ЖК «Молодежный» фура разломала тротуар

В тульском ЖК «Молодежный» фура разломала тротуар

Фото: соцсети

В Туле в жилом комплексе «Молодежный» фура «вспахала» тротуар. Фотографии местные жители опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что асфальтное покрытие на тротуаре, которые пролегает вдоль жилых домов, полностью разломано, а рядом с ним стоит грузовой автомобиль «Scania».

соцсети

соцсети

По словам граждан, большегрузы постоянно возят стройматериалы на стройку расположенного рядом объекта, но при этом они не используют отдельную дорогу.