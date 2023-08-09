В Тульской области выявлено 1489 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1489 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 54% и ниже уровня предыдущей недели на 4%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Конкретно в оружейной столице зарегистрировано 755 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 47%. В целом заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

По результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у одного человека, а грипп В также у одного жителя региона.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.