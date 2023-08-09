Ремонт проспекта Ленина в Туле отстает от графика почти на месяц Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ремонт проспекта Ленина в Туле отстает от графика почти на месяц из-за подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке от улицы Генерала Маргелова до улицы Циолковского протяженностью около 3 км продолжается комплексный ремонт. Строительная готовность данного объекта составляет 37%. Фрезерование асфальтобетонного покрытия почти завершено, теперь идет укладка подстилающего слоя из асфальтогранулобетонной смеси. Также ведется создание выравнивающего слоя асфальтобетона, обустройство пешеходных коммуникаций из плиточного покрытия, установка бортового камня вдоль основного хода и организация велодорожек.

На стройплощадке работают четыре бригады, включая 24 человека и используются 5 единиц техники. По контракту ремонт проспекта Ленина должен был быть закончен до 1 сентября 2023 года, но в связи с тем, что со стороны подрядной организации наблюдается низкий процент выполнения работ, в их адрес выставлены штрафные санкции в размере около 17 миллионов рублей.

На данный момент для строительных работ привлечено дополнительно четыре бригады по пять человек. Срок сдачи объекта планируется в середине сентября.