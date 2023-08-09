Во время пожара на даче в Веневском районе районе погибла пожилая женщина Фото: материалы пресс-служб

8 августа в 19:52 в деревне Полошково Веневского района загорелась дача. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 16 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 78-летней женщины.

В результате происшествия я сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. В данный момент устанавливается причина возгорания.