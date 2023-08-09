«Ростелеком» завершил очередной этап строительства сети связи для объектов здравоохранения в Тульском регионе

Компания завершила первый этап плановых работ 2023 года в рамках контракта с региональным правительством. Специалисты провайдера проложили около 10 километров волоконно-оптического кабеля и установили 73 опоры связи. До конца года каналами передачи данных будут обеспечены еще 19 ФАПов региона. С этой целью планируется проложить свыше 15 километров оптики и установить более 140 опор.

Ярослав Раков, заместитель председателя Правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

«Строительство оптических сетей позволяет использовать телемедицину и повышает доступность медицинской помощи для жителей сельской местности. Кроме того, подключение удаленных медучреждений способствует формированию телекоммуникационной инфраструктуры в этих населенных пунктах. Мы продолжим работать над развитием сетей связи в Тульской области, чтобы обеспечить качественный доступ к интернету и современным технологиям».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Организация высокоскоростных каналов связи для медицинских учреждений — важная задача, которую наша компания реализует совместно с правительством Тульской области в рамках национального проекта “Цифровая экономика”. Всего с 2016 года мы обеспечили качественным интернетом 402 тульских ФАПа. Все они подключены к интернету с разрешенной скоростью до 1 Гбит/с. Это позволяет врачам использовать возможности современной телемедицины, которая существенно повышает доступность медпомощи для жителей сельской местности».

Благодаря телекоммуникационной инфраструктуре «Ростелекома» объекты здравоохранения имеют постоянный доступ к единой государственной информационной системе. Это позволяет переводить в электронный вид большинство процессов лечебно-профилактических учреждений: ведение электронных медицинских карт, электронный учет временной нетрудоспособности, осуществление экспертизы качества лечения, взаимодействие с аптеками и многое другое. Медработники могут связываться по гарантированному каналу передачи данных в формате видеоконференции как с пациентами, так и с врачами из других медорганизаций для получения дополнительной консультации.