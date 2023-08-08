Обвиняемым в сбыте более 12 кг наркотиков на территории Тульской области вынесли приговор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Восемь жителей Тульской области признаны виновными в совершении 94 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Установлено, с июля 2019 года по август 2020 участники преступного сообщества получали оптовые партии наркотиков, фасовали, а затем помещали в тайники-закладки для последующего сбыта на территории Тульской области. Таким образом были реализовали более 12 кг наркотиков, среди которых героин, мефедрон, метадон, гашиш. На полученную выручку они приобрели имущества на сумму свыше 3 млн рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 11 лет и 9 месяцев до 23 лет в исправительных колониях строгого режима. Также виновным назначили дополнительные наказания в виде штрафов от 230 тысяч до 750 тысяч рублей и ограничения свободы сроком на 1 год каждому.