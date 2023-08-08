9 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 5, 8, 9, 9-а; 1-й - 2-й - 3-й - 4-й - 5-й - 6-й Комарские пр-ды;
с 9:00 до 16:00 - ул. Вильямса, 6, 14, 22, 22-а, 24;
с 9:30 до 16:30 - ул. Ф. Энгельса, 60;
с 9:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Низинная, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 15-б, 17-б, 25, 27, 29; ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17, 19-а; Красноармейский пр-т, 7, 7-а, 9, 11, 11-а; ул. Бр. Жабровых, 6; ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5; Мясново: ул. М. Жукова, 5; Одоевское ш., 61-а, 69; ул. Пушкинская, 57; п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9; п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23;
с 9:30 до 14:00 - ул. Демидовская, 45, 54-а; ул. Октябрьская, 36.