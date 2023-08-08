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НовостиОбщество8 августа 2023 13:40

В Новомосковске голый мужчина приставал к трем несовершеннолетним девушкам

Его видели уже четыре раза в лесу возле НИРХТУ
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске голый мужчина приставал к трем несовершеннолетним девушкам

В Новомосковске голый мужчина приставал к трем несовершеннолетним девушкам

Фото: соцсети

В Новомосковске абсолютно голый мужчина приставал к группе несовершеннолетних девочек. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

По словам свидетеле, его видели уже 4 раза в лесу Новомосковска возле института Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Раньше мужчина не выходил на дорогу, однако сегодня он подошел к тротуарам, где шли две девочки 13 лет и одна девушка 15 лет.

- Когда он вышел, одна из нас убежала вперёд, а мы вдвоем не успели и пошли назад. Старшая начала ему высказываться, он отвернулся и мы ушли, - рассказали столкнувшиеся с эксгибиционистом девушки.