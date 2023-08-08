Взлом сайта администрации Тулы: конфиденциальные данные пользователей опубликовали в сети Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После ночного взлома сайта администрации Тулы в открытый доступ были слиты данные зарегистрированных пользователей. Об этом сообщает телеграм-канал «Утечки информации».

Так, в сети появилась таблица с 6 913 строками, которые содержат ФИО пользователей, адрес электронной почты, хешированные пароли, дату регистрации и последнего захода на сайт.

Напомним, в ночь на 8 августа неизвестные взломали сайт администрации Тулы. На главной странице появились изображения с флагом Украины, которые сопровождались звуками с национальным гимном страны.