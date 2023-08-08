В Туле безработный мужчина вырастил 96 кустов на конопли на своем участке Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, проживающий в Туле, сделал на своем участке плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали безработного 29-летнего туляка, у которого нашли пакет с 133 граммами наркотического средства каннабис.

Мужчина признался, что на своем дачном участке, расположенном в СНТ около города Шатск, он выращивает коноплю с целью дальнейшего сбыта. В ходе обыска полицейские изъяли 96 кустов кустов запрещенного растения, которое произрастало в парниках.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.