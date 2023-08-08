За 5 месяцев в Тульскую область приехали 1837 мигрантов из Таджикистана

За 5 месяцев в Тульскую области приехали 1837 мигрантов из Таджикистана Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В январе-мае 2023 года объем миграции в Тульской области составил 29800 человек. Это на 11,6% меньше, чем за такой же отрезок предыдущего года. Данную статистику опубликовал Туластат.

За 5 месяцев миграционный прирост в регионе составил 2691 человека. Наибольшую долю приехавших составили граждане стран-участников СНГ.

Так, 36,2% мигрантов прибыли из Таджикистана (1837 человек), 16% из Армении (811 человек), 12,9% из Украины (652 человека), 8,8% из Узбекистана (446 человек), 8% из Молдовы (404 человека) и 5,6% из Азербайджана (286 человек).