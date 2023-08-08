В ДТП в Кимовском районе пострадал пятилетний пассажир автомобиля «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 1-ом километре автодороги «Кимовск - Таболо» днем 7 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:25 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 43-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21041-20», перед началом движения с обочины не убедился в безопасности своего маневра и совершил попутное столкновение с автомобилем Nissan Terrano, за рулем которого находилась 62-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель и пятилетний мальчик-пассажир автомобиля «ВАЗ», который госпитализировали в больницу с различными травмами, а также 39-летняя женщина-пассажир той же легковушки. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.