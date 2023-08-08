Тульскому судье Арбитражного суда предъявлено обвинение в мошенничестве и коррупции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле судья арбитражного суда подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, в период с июня 2019 года по апрель 2021 года мужчина получил через своего знакомого 4,5 млн рублей как часть от общей суммы 6,5 млн рублей. Они предназначались в качестве взятки судье из состава арбитражного суда Центрального округа за отмену решения по иску одной коммерческой организации. Однако у подозреваемого не было возможности передать деньги и повлиять на рассмотрение дела.

Также судье было известно о рассмотрении в суде жалобы гражданина о признании права собственности на нежилое помещение. Подозреваемый предложил знакомому связаться с представителем заявителя и заплатить 1,5 млн рублей. О поступившем предложении представитель истца сообщил в УФСБ России по Тульской области.

Помимо этого, в декабре 2022 года подозреваемый заказал 36 товаров на Wildberries на сумму 146 тысяч рублей. При получении товара мужчина зашел в примерочную, где поменял новые вещи на старые и попытался оформить возврат. Однако сотрудница магазина заметила обман и не стала возвращать деньги.

В данный момент судье предъявлено обвинение в совершении преступлений. Также в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.