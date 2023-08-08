Тульского таксиста приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за угрозы убийства Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 20 ноября, а также 14, 21 и 23 декабря ранее судимый за изнасилование, разбой и покушение на убийство 52-летний обвиняемый подрабатывал в такси. Используя малозначительные поводы, он оскорблял и выражал угрозы применения насилия в отношении незнакомых ему 3 женщин и 1 мужчины, управлявших своими автомобилями, при этом демонстрировал им газобаллонный пневматический пистолет.

Суд приговорил подсудимого к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.