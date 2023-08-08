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НовостиОбщество8 августа 2023 10:42

Администрация Кимовска выплатит компенсацию пострадавшей от бродячей собаки девочке

Межрайонная прокуратура провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Администрация Кимовска выплатит компенсацию пострадавшей от бродячей собаки девочке

Администрация Кимовска выплатит компенсацию пострадавшей от бродячей собаки девочке

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кимовске на улице Бессолова в апреле 2023 года безнадзорная собака покусала пятилетнюю девочку. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанной девочки компенсацию в размере 15 тысяч рублей.