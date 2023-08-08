Администрация Кимовска выплатит компенсацию пострадавшей от бродячей собаки девочке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кимовске на улице Бессолова в апреле 2023 года безнадзорная собака покусала пятилетнюю девочку. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанной девочки компенсацию в размере 15 тысяч рублей.