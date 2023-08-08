63 человека пострадали и 4 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 48 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 31 июля по 6 августа, 63 человека пострадали и 4 погибли. При этом среди 9 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 9 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 20. На втором месте наезды на пешеходов - 9, далее съезды с дороги и наезды на препятствия - 5 и 4. Также зафиксировано три опрокидывание и четыре наезда на велосипедистов.

Напомним, в 41 ДТП, произошедшемна территории Тульской области с 24 по 30 июля, 43 человека пострадали и 8 погибли.