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НовостиОбщество8 августа 2023 10:20

Полковник юстиции Илья Земсков стал новым заместителем начальника УМВД по Тульской области

В последние пять лет он занимал должность первого заместителя начальника главного следственного управления
Михаил КОРЕНЮГИН
Полковник юстиции Илья Земсков стал новым заместителем начальника УМВД по Тульской области

Полковник юстиции Илья Земсков стал новым заместителем начальника УМВД по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Илья Сергеевич Земсков назначен заместителем начальника УМВД России по Тульской области – начальником Следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Илья Сергеевич в 1982 году в Саратове. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция», а в 2003 года начал работу в органах внутренних дела.

В период с 2013 по 2018 годы он руководил отделом, затем и управлением организации дознания ГУ МВД России по Саратовской области. В последние 5 лет полковник занимал должность первого зама начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области.

Также Иван Земсков награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 2 и 3 степени и медалью «За доблесть в службе».