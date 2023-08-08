Полковник юстиции Илья Земсков стал новым заместителем начальника УМВД по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Илья Сергеевич Земсков назначен заместителем начальника УМВД России по Тульской области – начальником Следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Илья Сергеевич в 1982 году в Саратове. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция», а в 2003 года начал работу в органах внутренних дела.

В период с 2013 по 2018 годы он руководил отделом, затем и управлением организации дознания ГУ МВД России по Саратовской области. В последние 5 лет полковник занимал должность первого зама начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области.

Также Иван Земсков награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 2 и 3 степени и медалью «За доблесть в службе».