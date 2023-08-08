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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:59

Тулячка откусила ухо знакомой во время ссоры: суд вынес приговор

Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме
Михаил КОРЕНЮГИН
Тулячка откусила ухо знакомой во время ссоры: суд вынес приговор

Тулячка откусила ухо знакомой во время ссоры: суд вынес приговор

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Ленинском районе Тулы, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента Тульской области.

Установлено, что 21 сентября 2022 года подсудимая находилась вместе со своей знакомой по месту ее жительства. В один момент между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого злоумышленница подошла к потерпевшей и откусила ей часть правого уха.

Нанесенные женщине травмы оценили как легкий вред здоровью. При этом обезображивание лица оказалось неизгладимым.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил ею к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.