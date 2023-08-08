В ДТП с грузовиком в Ясногорском районе погиб пассажир автомобиля Renault Фото: соцсети

В Ясногорском районе на 147-м километре трассы М-2 «Крым» утром 8 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, там примерно в 8:45 столкнулись грузовая машина «ГАЗ-3009» и автомобиль Renault Logan.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб мужчина-пассажир легковушки. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.