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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:34

В ДТП с грузовиком в Ясногорском районе погиб пассажир автомобиля Renault

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с грузовиком в Ясногорском районе погиб пассажир автомобиля Renault

В ДТП с грузовиком в Ясногорском районе погиб пассажир автомобиля Renault

Фото: соцсети

В Ясногорском районе на 147-м километре трассы М-2 «Крым» утром 8 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, там примерно в 8:45 столкнулись грузовая машина «ГАЗ-3009» и автомобиль Renault Logan.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб мужчина-пассажир легковушки. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.