В Туле на улице Ложевой столкнулись машина ДПС и автомобиль Lada Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Ложевой и Степанова утром 8 августа произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 51-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, при повороте налево на мигающий сигнал светофора не уступил дорогу патрульной машине ДПС Toyota Camry, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал. Служебный автомобиль получил получил серьезные повреждения, ее пришлось увозить на эвакуаторе.