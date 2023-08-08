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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:37

В Туле на улице Ложевой столкнулись машина ДПС и автомобиль Lada

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Ложевой столкнулись машина ДПС и автомобиль Lada

В Туле на улице Ложевой столкнулись машина ДПС и автомобиль Lada

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Ложевой и Степанова утром 8 августа произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 51-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, при повороте налево на мигающий сигнал светофора не уступил дорогу патрульной машине ДПС Toyota Camry, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал. Служебный автомобиль получил получил серьезные повреждения, ее пришлось увозить на эвакуаторе.