В Туле на улице Советской временно закрыли хинкальный ресторан за санитарные нарушения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Советской временно закрыли организацию общественного питания «Хинкальный дом Кинто». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки кафе специалисты ведомства обнаружили ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, работа на сырье осуществлялась без цифрового деления, не соблюдались правила мытья и дезинфекции продуктов, отсутствовали разрешенные дезинфицирующие средства. Также в общепите не осуществляли производственный контроль за качеством и безопасностью продукции, а персонал допускался к работе без медицинских книжек и гигиенического обучения.

В связи с этим эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений, так как нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Материалы о временном запрете деятельности направлены в суд.