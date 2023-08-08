На трассе М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись фура и легковой автомобиль Фото: соцсети

В Воловском районе на 276-ом километре автодороги М-4 «Дон» утром 8 августа произошло жесткое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Там примерно в 7:20 столкнулись фура «Ивеко» и легковой автомобиль "ВАЗ-211440", которые двигались в попутном направлении.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 28-летний водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.