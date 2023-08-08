Четверым тулякам вынесли приговор за незаконный сбыт наркотических средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Четверо жителей Тульской области в возрасте от 19 до 34 лет признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что безработные подсудимые с марта по июль 2022 года сбыли на территории Тульской области более 1,6 килограмма синтетических и растительных наркотиков посредством тайников-закладок. Также злоумышленники приготовили к сбыту еще более 2,8 килограмм запрещенных веществ, однако их деятельность приостановили сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки от 9 лет 6 месяцев до 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.