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НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:20

В ДТП с «КамАЗом» в Богородицком работе погиб водитель грузового автомобиля Mercedes

Мужчина попал под колеса собственного транспортного средства, в который въехала фура
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с «КамАЗом» в Богородицком работе погиб водитель грузового автомобиля Mercedes

В ДТП с «КамАЗом» в Богородицком работе погиб водитель грузового автомобиля Mercedes

Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на 234-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 4 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 58-летний мужчина, управляя транспортным средством «КамАЗ» с полуприцепом «Шмитц SKO24», въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes-Benz, который от удара сбил 31-летнего мужчину - водителя данного транспорта.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.