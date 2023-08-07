В ДТП с «КамАЗом» в Богородицком работе погиб водитель грузового автомобиля Mercedes Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на 234-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 4 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 58-летний мужчина, управляя транспортным средством «КамАЗ» с полуприцепом «Шмитц SKO24», въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes-Benz, который от удара сбил 31-летнего мужчину - водителя данного транспорта.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.