Стали известны подробности гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке в Щекино Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели мальчика в аквапарке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 6 августа 2023 года в акваклубе H2O в Щекино восьмилетний мальчик остался без присмотра взрослых в воде и утонул. Пропажу ребенка заметил его старший брат, который позвал на помощь

Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей и изъяли документацию, представляющая интерес для следствия. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.